Virtual Bundesliga 2022, Finale: FIFA-Profi "Furky" bei SPORT1 über Favoriten

Furky: Ich habe für Leverkusen die gesamte Saison über überwiegend die Show moderiert und kommentiert, aber teilweise auch selber gespielt. Hauptsächlich aber war ich als Kommentator für unsere eigenen Spiele aktiv. Zusätzlich gab es noch eine Show zwischen den Doppelspieltagen mit Content für die Leute im Stream und Unterhaltung. Natürlich habe ich auch die restlichen Spiele der VBL verfolgt. Am Anfang hatten wir in Leverkusen zu Beginn der Saison noch einen kleinen Vorteil hinsichtlich der aktuellen Meta. Mit der Zeit haben sich aber alle darauf eingestellt und ich denke auch, dass dann gegen Ende noch viel mehr neue Spielzüge hinzukamen, die das Ganze spannend gemacht haben. In der Saison selbst fand ich das Spiel um Platz sechs in der Nord-West-Division sehr, sehr interessant. Man ist immer wieder hin und her gesprungen, wusste bis zum Ende nicht, welches Team es in die Playoffs schafft.