FIFA 22: Im letzten Anlauf! Weltmeister qualifiziert sich für VBL Playoffs

Auf der PlayStation-Seite ist die Leistung von Aymane „AymaneSGE“ Mokallik hervorzuheben. Obwohl das Talent aus den Reihen der Frankfurter Eintracht in der Klubmeisterschaft nur wenig zum Einsatz kam, konnte der 18-Jährige international von sich Reden machen. Als einziger deutscher Pro sammelte er in beiden FGS-Qualifiern Punkte und liegt damit in der Region „Europe East“ auf einem geteilten 14. Rang. Jetzt will der Marokkaner auch national seine Klasse zeigen.