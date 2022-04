FIFA 22: Ohne Niederlage! Außenseiter Norwich City gewinnt ePremier League

Norwich City krönt sich zum Meister der Premier League. Was in der Welt des realen Fußballs einer Sensation gleichkommen würde, ist in der eFootball-Variante immerhin eine mittelschwere Überraschung. Die Pros von 1J Esports, so der Name der eSports-Abteilung des Klubs aus dem Osten Englands, setzten sich im Final-Turnier gegen die namhafte Konkurrenz durch.