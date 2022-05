TimKalation Kolumne #25: "Kann man überhaupt noch von FIFA sprechen?"

Leaks gab es immer schon. Mal mehr, mal weniger und insgesamt eher selten zuverlässig. Das änderte sich aber durch ihn. Teilweise schon fast zwei Wochen vorher wusste man was und teilweise wer ins Spiel kommt. Und zwar exakt! Promotion, Spieler, Werte etc. Das wird in der Community gespalten wahrgenommen; die einen möchten alles so früh wie möglich wissen und die anderen sich freitags um 19:00 überraschen lassen. Was aber sicher ist; verlässliche Leaks bringen „Clout“, Reichweite. Und so versammelte er in kurzer Zeit diese gewaltige Gefolgschaft hinter sich.