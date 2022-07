FIFA 22: Corona-Drama verhindert WM-Traum

Dem Apeks-Profi war der Frust ob des verpassten WM-Traums anzumerken, war er doch mit so großen Ambitionen in seine erste Spielzeit mit der norwegischen Organisation gestartet. Als Most-Valuable-Player der eSerien 20/21 hatte sich Benjamin zum Start von FIFA 22 dem Roster angeschlossen. Durch seine Leistungen hatte er sich in der Spitze der europäischen Szene etabliert und galt als bester Zocker seines Landes. Nun muss er seine WM-Pläne ungewollt vertagen.