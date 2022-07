FIFA 22: Dominanz pur! Deutsches Frauen-Trio gewinnt eSports-Cup

Nach einigen erfolgreichen Turnieren in der Vergangenheit stand dieses Mal parallel zur realen Frauen-EM die „Euros Edition“ im 2v2-Format auf dem Plan. Vier große europäische Nationen entsandten ihre Spielerinnen für den Kampf um den Titel. Dabei ließ besonders das deutsche Trio die eigenen Qualitäten am Controller aufblitzen. Eine Demonstration der Stärke in Schwarz-Rot-Gold.