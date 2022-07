FIFA 22: Wer geht, wer bleibt, wer ist noch da? So baut Werder eSports den Kader um

Die vakante Planstelle nimmt allem Anschein nach Max „Diviners“ Gröne ein, der aus der eAcademy in den Profi-Kader der Bremer rückt. In der vergangenen Saison war der Deutsche schon ein etablierter Spieler der Mannschaft und kam in der Club Championship regelmäßig zum Einsatz. Im Grand Final hatte er den Stammplatz an der PlayStation sicher. Dabei verlor Max keines seiner drei Gruppenspiele. Selbst gegen Umut Gültekin holte Diviners verdientermaßen einen Punkt.