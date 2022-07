Klub-WM: Köln und NEO erwischen Todesgruppe, Schalke im Glück

Für die Schweizer Organisation NEO kommt es in Gruppe D indessen zu einem besonderen Wiedersehen. Nachdem das deutsche Roster aus Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Kai „hensoo“ Hense beim Team-of-the-Season-Cup an DUX Gaming gescheitert war, müssen sich die beiden Nationalspieler nun erneut mit der spanischen Organisation allerdings in veränderter Besetzung messen. Trotz großer Namen wie Team Gullit und Fnatic gehen sie als Mitfavoriten in das Turnier.