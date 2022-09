TimKalations Kolumne #31: FIFA 23 - Startschuss mit Schwierigkeiten

Nur ist dies nicht das Einzige, was einen in den ersten Stunden und wenigen Tagen der Web-App irritiert hat. Es gibt ein neues Chemie-System in FIFA 23. Ohne im Detail darauf einzugehen; Spieler haben nur noch bis zu drei Chemiepunkte anstatt bis zu zehn und erhalten diese auch ohne direkt nebeneinander auf dem Feld zu sein, wenn sie Eigenschaften wie Nation, Liga oder Verein teilen. Eine interessante Neuerung, an die wir uns als Spieler erstmal gewöhnen müssen. Dieses neue System kommt dabei selbstverständlich auch in SBC zum Tragen.