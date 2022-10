FIFA 23: Machtdemonstration in der K.o.-Phase! FIFA-Wunderkind gewinnt nächstes Turnier

Bevor Anders Vejrgang allerdings seine Qualitäten am Controller unter Beweis stellen konnte, hagelte es zum Auftakt erst einmal zwei Niederlagen gegen TheStrxngeR - es sollten die einzigen im Turnierverlauf bleiben. Da er aus den weiteren vier Partien in Form von zwölf Punkten die perfekte Ausbeute verbuchte, qualifizierte sich der junge Däne dennoch souverän für die K.o.-Runde, in der das gesamte Potenzial des 16-Jährigen schließlich aufblitzen sollte.