FIFA 23: VBL-Neuling gibt Kader bekannt

Doch obwohl Sakul bereits seit Jahren in der deutschen Szene aktiv ist, steht in seiner Vita noch keine VBL-Erfahrung – zumindest nicht in der Club Championship. In der Solodisziplin konnte er dagegen schon zweimal bis ins Achtelfinale vorstoßen. Der bekennende Bielefeld-Fan wird beim Auftakt im Trikot des KSC also gleich zwei Premieren feiern.