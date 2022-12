FIFA 23: DFB-Team unterliegt WM-Schreck erneut

Ende Januar geht es dann mit einem Reset und in neuer Gruppenkonstellation in die zweite von insgesamt drei Spielwochen. Nach dem Abstieg von Schottland und Kasachstan in die zweite Division der ersten Conference wird die fünfköpfige Gruppe um Rumänien sowie Litauen ergänzt. Das beste Team am Ende von Woche drei erreicht zusammen mit dem Führenden des Consistency-Rankings die Playoffs zum FIFAe Nations Cup 2023.