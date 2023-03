Bleibt Rostock das Maß aller Dinge? Die Gruppe A des Virtual Bundesliga Finals in der Analyse

Am Wochenende wird in der Strassenkicker Base in Köln der deutsche Klub-Meister in FIFA 23 gekürt. Insgesamt acht Teams haben sich für das Final-Event der Virtual Bundesliga Club Championship (LIVE im Free-TV auf SPORT1) qualifiziert und treten in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften gegeneinander an, ehe in der K.o.-Phase der Nachfolger von RB Leipzig ermittelt wird. Dem Gewinner winkt neben der offiziellen Meisterschale auch ein Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Doch bevor es am Sonntagabend zum großen Showdown kommt, muss zunächst die Vorrunde absolviert werden. In Gruppe A des Turniers treffen mit Hansa Rostock, Eintracht Frankfurt, dem 1. FC Köln sowie Schalke 04 traditionsreiche Namen aufeinander, die alle von ihrem ersten Vereinstitel in der Fußball-Simulation träumen. Wer hat die besten Karten?

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Finale der VBL Club Championship: Analyse der Gruppe A

Im Gegensatz zum realen Fußball nimmt Hansa Rostock in Gruppe A die Rolle des Favoriten ein. Den Status hat sich der Ostsee-Klub durch konstant gute Leistungen seit seinem VBL-Debüt in der vergangenen Saison nicht nur erarbeitet, sondern stets untermauert. Der Gewinn des zweiten Divisionstitels in Folge war auch in diesem Jahr der verdiente Lohn für die Hanseaten, die sich erst zum Ende eine kleine Schwächephase erlaubten.

Dennoch reist das Erfolgs-Duo um Levy Finn „levyfinn“ Rieck und Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse mit reichlich Selbstbewusstsein in die Domstadt. National wie international konnten die beiden Profis in FIFA 23 bislang überzeugen. Zudem harmonieren sie auch als Teampartner. In der abgelaufenen Spielzeit wurde das Zweiergespann erst im Halbfinale des Grand Finals vom späteren Champion RB Leipzig gestoppt. Im zweiten Anlauf soll nun die Schale her.

Der FC Schalke 04 und der 1. FC Köln haben das Potenzial Hansas bereits im Verlauf der regulären Saison zu spüren bekommen, jedoch mit unterschiedlichem Ausgang. Während der Effzeh in beiden Duellen die Oberhand behielt, musste sich Schalke gegenüber dem FCH zweimal geschlagen geben. Die direkte Qualifikation für das Grand Final verpassten sowohl Geißböcke als auch die Knappen nur hauchzart, setzen sich in den Playoffs jedoch souverän durch.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Das beide Roster über genügend Qualität verfügen, haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Köln schnitt in FIFA 22 als bester deutscher Vertreter der Klub-WM ab und weist mit Denis „Denis“ Müller einen Spieler auf, der die VBL CC im Trikot von Heidenheim schon einmal gewonnen hat. Dasselbe gilt für S04. Serhat „Serhatinho“ Öztürk konnte ebenfalls mit dem FCH die Schale gen Himmel strecken. Für die Königsblauen ist es allerdings die Premiere beim Final-Turnier.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Als letzter Verein im Bunde wirft die Eintracht aus Frankfurt, die auch zum ersten Mal das Grand Final erreicht hat, ihren Ring in den Hut. Als Zweitplatzierter im Südosten und mit elf Zählern Vorsprung auf Position drei war der Sprung in die Endrunde mehr als verdient. Um ein Haar hätten die Adler gar dem amtierenden Meister aus Leipzig noch den Divisionstitel geklaut.