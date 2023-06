EA-Umstrukturierung! Auch FIFA-Nachfolger EA SPORTS FC betroffen

Grund für die Umstrukturierung sei unter anderem das Streamlinen von Arbeits- wie Zuständigkeitsbereiche und der einfacheren Handhabe diverser Businessprozesse. Darüber hinaus hat es auch in der Führungsriege einige Veränderungen gegeben. Laura Miele wird ab sofort als President of EA Entertainment Technology and Central Developement fungieren, während Stuart Canfield die Rolle des Executive Vice President and CFO von Chris Suh übernimmt.