Mittelfeldspieler Dominick Drexler vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Verein mitteilte, sei beim 31-Jährigen am Mittwoch das Ergebnis des PCR-Tests positiv ausgefallen. Drexler befinde sich bereits in häuslicher Isolation. Der Sommerneuzugang wird damit am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den Tabellenachten Jahn Regensburg definitiv fehlen.