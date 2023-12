2. Liga: Hertha BSC – VfL Osnabrück (Samstag, 13:00 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (4-1-2) dürfte die Hertha selbstbewusst antreten. Mehr als Platz sieben ist für das Heimteam gerade nicht drin. Die Offensive von Hertha BSC in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Nach 16 ausgetragenen Partien ist das Abschneiden der Hertha insgesamt durchschnittlich: sieben Siege, drei Unentschieden und sechs Niederlagen. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Hertha BSC dar.

Osnabrück hat mit 38 Gegentreffern so viele Tore hinnehmen müssen wie sonst keiner in der 2. Liga. Ausgerechnet jetzt kommt mit der Hertha ein Gegner, der zu den stärksten Offensivteams der Liga gehört. Körperlos agierte der VfL Osnabrück in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich Hertha BSC davon beeindrucken lässt?