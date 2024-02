Geraerts vor Braunschweig: "Wir müssen gewinnen"

Trainer Karel Geraerts vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 erwartet im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig eine „Mannschaft auf dem Feld, die das Spiel gewinnen will und keine Angst vor dem Druck hat“. Er wolle „die Spieler auswählen, die dieser Aufgabe am besten gewachsen sind“, sagte der 42-Jährige vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky).