Fortuna springt an die Zweitliga-Tabellenspitze

Fortuna Düsseldorf ist an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesprungen. Das Team von Trainer Daniel Thioune setzte sich im Spitzenspiel am Freitag gegen Hannover 96 mit 1:0 (0:0) durch und blieb damit saisonübergreifend zum 17. Mal in Folge in der Liga ungeschlagen.