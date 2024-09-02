Der SV Darmstadt 98 empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Braunschweig – Darmstadt sind da

SV Darmstadt 98: Marcel Schuhen, Aleksandar Vukotic, Andreas Müller, Clemens Riedel, Luca Marseiler, Sergio López, Kai Klefisch, Fabian Nürnberger, Isac Lidberg, Fraser Hornby, Killian Corredor

Eintracht Braunschweig: Lennart Grill, Robert Ivanov, Paul Jaeckel, Ermin Bicakcic, Robin Krauße, Sven Köhler, Fabio Di Michele Sanchez, Marvin Rittmüller, Fabio Kaufmann, Rayan Philippe, Sebastian Polter

Der SV Darmstadt 98 geht mit einer beeindruckenden Bilanz in das heutige Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Lilien haben in der 2. Bundesliga sechs von zehn Heimspielen gegen die Eintracht gewonnen und sind seit sieben Pflichtspielen gegen die Niedersachsen unbesiegt. Diese Serie ist die längste in der Geschichte der Begegnungen beider Teams. Besonders bemerkenswert ist, dass Darmstadt gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten mehr Heimsiege feiern konnte. Eintracht Braunschweig hat hingegen nur gegen den Karlsruher SC mehr Auswärtsspiele verloren.

Darmstadt – Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Florian Kohfeldt debütiert gegen Braunschweig als Darmstadt-Trainer Florian Kohfeldt debütiert gegen Braunschweig als Darmstadt-Trainer

Beide Mannschaften haben einen enttäuschenden Start in die aktuelle Zweitliga-Saison hingelegt. Der SV Darmstadt konnte aus den ersten vier Spielen lediglich einen Punkt holen, was an die schwachen Starts der Saisons 1989/90 erinnert. Eintracht Braunschweig steht mit null Punkten und einer Tordifferenz von -12 noch schlechter da. Historisch gesehen hatten nur der 1. FC Schweinfurt 05 und der 1. FC Saarbrücken einen schwächeren Start in der 2. Bundesliga. Beide Teams kämpfen nun darum, den Abwärtstrend zu stoppen und wichtige Punkte zu sammeln.

Defensive Schwächen auf beiden Seiten

Die heutige Begegnung bringt die beiden defensiv schwächsten Teams der Liga zusammen. Eintracht Braunschweig hat bereits 15 Gegentore kassiert, während Darmstadt mit zehn Gegentreffern die zweitschwächste Defensive stellt. Diese Zahlen verdeutlichen die Probleme beider Mannschaften in der Abwehrarbeit. Zudem hat Darmstadt seit neun Pflichtspielen keine Weiße Weste mehr bewahren können und kassierte dabei im Schnitt 2,8 Gegentore pro Spiel. Eintracht Braunschweig konnte in den letzten acht Auswärtsspielen bei Absteigern keinen Sieg einfahren.

Offensive Flaute beider Mannschaften

Auch in der Offensive haben beide Teams Schwierigkeiten. Der SV Darmstadt hat in dieser Saison erst zwei Tore erzielt, während Eintracht Braunschweig mit drei Treffern nur knapp besser dasteht. Nur Jahn Regensburg hat in dieser Spielzeit noch weniger Tore erzielt. Für Darmstadt ist es das erste Mal in diesem Jahrtausend, dass sie nach vier Spielen so wenige Tore auf dem Konto haben. Die heutige Partie könnte daher auch eine Gelegenheit sein, die Offensivprobleme zu überwinden und den dringend benötigten Schwung in die Saison zu bringen.

Wird SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen EBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Darmstadt 98 gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker bei SPORT1

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