Hannover 96 empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Lautern – Hannover sind da

Hannover 96: Ron-Robert Zieler, Marcel Halstenberg, Sei Muroya, Phil Neumann, Bartlomiej Wdowik, Max Christiansen, Jannik Rochelt, Enzo Leopold, Hyun-Ju Lee, Jessic Ngankam, Nicolò Tresoldi

1. FC Kaiserslautern: Julian Krahl, Almamy Touré, Erik Wekesser, Jan Elvedi, Jannis Heuer, Philipp Klement, Boris Tomiak, Daniel Hanslik, Aaron Opoku, Daisuke Yokota, Ragnar Ache

Seit dem Wiederaufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga im Jahr 2022 haben die Roten Teufel eine beeindruckende Bilanz gegen Hannover 96 vorzuweisen. In vier Begegnungen holten sie zehn Punkte und ließen die Niedersachsen ohne Sieg zurück. Für Hannovers Trainer Stefan Leitl ist Kaiserslautern ein besonders harter Brocken: In sechs Zweitliga-Duellen gelang ihm noch kein Sieg gegen den FCK. Auch gegen Lauterns Coach Markus Anfang blieb Leitl in vier Begegnungen sieglos.

Hannover – Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Hannover 96 Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Hannover 96

Hannover 96 hat in dieser Saison seine ersten beiden Heimspiele gewonnen, eine Leistung, die sie mit dem Karlsruher SC teilen. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Kaiserslautern seine ersten beiden Auswärtsspiele für sich entschieden. Ein weiterer Auswärtssieg würde den Pfälzern einen historischen Start bescheren, den sie zuletzt in der Saison 2012/13 in der 2. Liga erreichten. Hannover hingegen könnte mit einem weiteren Heimsieg an die Erfolge der Saison 2020/21 anknüpfen.

Defensive Stärke trifft auf offensive Gefahr

Hannover 96 hat in dieser Zweitliga-Saison erst ein Gegentor kassiert, was sie zusammen mit Fortuna Düsseldorf an die Spitze der defensivstärksten Teams bringt. Kaiserslautern hingegen hat in den letzten 15 Zweitliga-Spielen immer getroffen und stellt damit die längste Serie aller aktuellen Zweitligisten. Besonders gefährlich sind die Roten Teufel bei Standardsituationen, aus denen sie bereits vier ihrer acht Saisontore erzielten.

Spieler im Fokus: Voglsammer und Opoku

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Andreas Voglsammer von Hannover 96, der in seinen letzten vier Zweitliga-Spielen gegen den FCK stets an einem Tor beteiligt war. In dieser Saison kam er jedoch nur sporadisch zum Einsatz. Auf der Gegenseite ist Aaron Opoku ein Schlüsselspieler für Kaiserslautern. Mit vier direkten Torbeteiligungen in dieser Saison hat er seine Vorjahresleistung bereits übertroffen. Auch Boris Tomiak, der gegen Hannover besonders erfolgreich war, könnte erneut eine entscheidende Rolle spielen.

Wird Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird H96 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

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