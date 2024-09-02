Der SC Preußen Münster empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Update (18:00 Uhr): Die Aufstellungen Paderborn – Münster sind da

SC Preußen Münster: Johannes Schenk, Torge Paetow, Lukas Frenkert, Jano ter Horst, Mikkel Kirkeskov, Jorrit Hendrix, Joshua Mees, Marc Lorenz, Luca Bazzoli, Daniel Kyerewaa, Joel Grodowski

SC Paderborn 07: Pelle Boevink, Felix Götze, Calvin Brackelmann, Tjark Scheller, Sebastian Klaas, Raphael Obermair, Santiago Castañeda, Aaron Zehnter, Sven Michel, Koen Kostons, Filip Bilbija

Am heutigen Freitagabend trifft der SC Preußen Münster im Preußenstadion auf den SC Paderborn 07. Es ist das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Teams im deutschen Profifußball. In den bisherigen Begegnungen, die zwischen 2016 und 2018 in der 3. Liga stattfanden, konnte Münster keinen Sieg verbuchen. Dreimal verlor das Team knapp mit nur einem Tor Unterschied, einmal endete die Partie unentschieden. Diese Bilanz spricht klar für die Gäste aus Paderborn, die auch in der aktuellen Saison einen starken Start hingelegt haben.

Münster – Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Lukas Kwasniok trainiert den SC Paderborn 07 Lukas Kwasniok trainiert den SC Paderborn 07

Preußen Münster hat einen schwierigen Start in die Zweitliga-Saison erwischt. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen verzeichnet der Verein den schlechtesten Saisonstart seiner Zweitliga-Geschichte. Besonders auffällig ist die Torflaute von Joel Grodowski, der in der vergangenen Drittliga-Saison noch einer der Top-Torschützen war. Trotz zehn abgegebener Schüsse wartet er in dieser Saison noch auf seinen ersten Treffer. Insgesamt liegt die Chancenverwertung der Münsteraner bei nur 4%, was sie auf den vorletzten Platz in dieser Statistik bringt.

SC Paderborn: Erfolgsserie und Offensivstärke

Der SC Paderborn hingegen ist in dieser Saison noch ungeschlagen und hat aus den ersten vier Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden geholt. Die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok ist seit sechs Zweitliga-Spielen ungeschlagen und zeigt sich besonders in der Offensive stark. Mit 15 Vertikalangriffen führen sie die Liga an, was ihre dynamische Spielweise unterstreicht. Auch gegen Aufsteiger haben die Paderborner eine beeindruckende Bilanz: Nur eines der letzten 27 Duelle ging verloren.

Personalsituation und Taktik

Beide Teams haben in dieser Saison nur wenige Änderungen in der Startelf vorgenommen. Münster und Paderborn setzten bisher auf Kontinuität, was sich in den wenigen Startelfwechseln widerspiegelt. Während Paderborn mit nur 17 eingesetzten Spielern die wenigsten in der Liga aufweist, hat Münster immerhin 19 Akteure eingesetzt. Diese Stabilität könnte entscheidend sein, wenn es darum geht, die taktischen Vorgaben der Trainer umzusetzen und die jeweilige Spielphilosophie auf den Platz zu bringen. Die Bekanntgabe des Schiedsrichters steht noch aus, was jedoch keinen Einfluss auf die Vorbereitung der Teams haben dürfte.

Wird SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

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