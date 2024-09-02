Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Ulm – Nürnberg sind da

1. FC Nürnberg: Jan Reichert, Florian Flick, Finn Jeltsch, Robin Knoche, Danilo Teodoro Soares, Julian Justvan, Benjamin Goller, Jens Castrop, Dustin Forkel, Caspar Jander, Lukas Schleimer

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Niklas Kolbe, Johannes Reichert, Philipp Strompf, Philipp Maier, Lennart Stoll, Romario Rösch, Luka Hyryläinen, Jayden Nelson, Maurice Krattenmacher, Semir Telalovic

Am heutigen Samstag, den 14. September 2024, kommt es im Donaustadion zu einem besonderen Aufeinandertreffen: Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt den 1. FC Nürnberg. Diese Begegnung in der 2. Bundesliga ist die erste seit der Saison 2000/01, als beide Teams ebenfalls in der zweithöchsten deutschen Spielklasse aufeinandertrafen. Damals endeten beide Partien mit Auswärtssiegen. Insgesamt gab es seit 1963 zwölf Pflichtspiele zwischen den beiden Mannschaften, jedoch noch nie ein Unentschieden. Der Club konnte acht dieser Duelle für sich entscheiden, während Ulm viermal als Sieger vom Platz ging.

Ulm – Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Romario Rösch ist mit Ulm gegen Nürnberg gefordert Romario Rösch ist mit Ulm gegen Nürnberg gefordert

Der SSV Ulm hat einen holprigen Start in die aktuelle Zweitligasaison hingelegt. Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Spatzen am vierten Spieltag beim 0:0 gegen Paderborn ihren ersten Punkt einfahren und blieben erstmals ohne Gegentor. Dennoch ist es der schwächste Saisonstart der Ulmer in der eingleisigen 2. Liga. Besonders im heimischen Donaustadion wartet das Team noch auf den ersten Punktgewinn, nachdem die letzten drei Heimspiele in der 2. Liga verloren gingen.

Nürnbergs Defensive unter Druck

Der 1. FC Nürnberg hat ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Nach vier Spieltagen stehen die Franken mit nur vier Punkten da, zuletzt setzte es eine deutliche 0:4-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg. Die Defensive des Clubs ist besonders gefordert, denn mit 40 Gegentoren im Jahr 2024 stellt Nürnberg die schwächste Abwehr der Liga. Torhüter Jan Reichert musste in seinen ersten fünf Zweitligaspielen bereits 13 Mal hinter sich greifen, was die Unsicherheiten in der Abwehrreihe verdeutlicht.

Offensive Schwächen auf beiden Seiten

Beide Teams haben in der laufenden Saison Schwierigkeiten, offensiv Akzente zu setzen. Der SSV Ulm und der 1. FC Nürnberg weisen mit Expected-Goals-Werten von 3,2 und 3,8 die niedrigsten Werte der Liga auf. Besonders der Club hat mit nur 35 abgegebenen Torschüssen die schwächste Bilanz in dieser Kategorie. Dennoch traf Nürnberg bereits sechsmal, während Ulm erst zweimal jubeln konnte. Auch in puncto Passquote und Standardsituationen gibt es bei beiden Mannschaften noch Luft nach oben, was sie im heutigen Duell verbessern wollen.

Wird SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 Fußball gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

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