Trainerkandidat enthüllt Schalke-Absage

Auf der Suche nach einem neuen Trainer hat der FC Schalke 04 wohl von einem namhaften Coach eine Absage erhalten. Sergen Yalcin, der mit Besiktas 2020/21 das Double gewann, offenbarte am Mittwochabend in einer Youtube-Show des türkischen Sportsenders Kafa Sports, dass die Königsblauen an ihn herangetreten seien.