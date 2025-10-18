Bayern-Fans protestieren gegen Rückkehr von Boateng

SID 18.10.2025 • 20:00 Uhr Der strafrechtlich verurteilte Weltmeister von 2014 soll bei Trainer Vincent Kompany hospitieren dürfen.

Viele Anhänger des FC Bayern haben sich mit unmissverständlichen Parolen gegen eine Rückkehr von Jerome Boateng ausgesprochen. Trainer Vincent Kompany hatte dem Weltmeister von 2014 Ende September angeboten, bei den Münchnern zu hospitieren. Boateng will selbst Trainer werden, die B-Lizenz habe er bereits absolviert, die A-Lizenz und der Fußball-Lehrer sollen folgen.

Anlass der Proteste der Bayern-Anhänger ist ein aktuelles Urteil des Landgerichts München I vom Juli 2024. Boateng war dabei wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin für schuldig befunden. Als vorbestraft gilt er gesetzlich aber nicht.

Auf Bannern, die die Fans zu Beginn der zweiten Halbzeit entrollten, hatten die Fans unter anderem geschrieben: „Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit“, oder „Keine Bühne für Täter“.