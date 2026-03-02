2. Bundesliga heute: Fürth - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.03.2026 • 15:30 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitag, 13. März 2026, empfängt die SpVgg Greuther Fürth um 18:30 Uhr den SV 07 Elversberg im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel geht mit einem kleinen Positivtrend in das Duell: Erstmals in dieser Zweitliga-Saison blieb Fürth drei Partien in Folge unbesiegt (2 Siege, ein Remis).

Historisch spricht allerdings wenig für die Franken: In fünf Zweitliga-Begegnungen mit Elversberg sprang noch kein Sieg heraus (2 Unentschieden, drei Niederlagen), das 0:6 im Hinspiel bedeutete die geteilte höchste Pleite der Vereinsgeschichte in Liga zwei.

Fürth - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 56 Gegentoren stellt Fürth weiterhin die schwächste Abwehr der Liga; mehr Treffer kassierte nach 25 Spieltagen zuletzt der SV Babelsberg 2001/02.

Offensiv bleibt die Effizienz aus: Die Fürther geben ligaweit die wenigsten Abschlüsse ab (Ø 11,0), während sie mit 15,6 die zweitmeisten Schüsse zulassen.

Positiv sticht Mittelstürmer Noel Futkeu heraus, der in 32 Prozent der Spiele traf und inzwischen an 16 Saisontoren direkt beteiligt ist. Auch Daniel Srbeny zeigte sich zuletzt treffsicher und erzielte in beiden jüngsten Heimspielen je ein Tor.

Elversberg glänzt auswärts und mit kompakter Defensive

Gäste-Trainer Vincent Wagner sitzt mit einer selbstbewussten Mannschaft auf der Bank: 48 Punkte bedeuten Vereinsrekord und nach 25 Runden die beste SVE-Bilanz überhaupt. Auswärts feierte Elversberg bereits sieben Siege – Ligaspitze gemeinsam mit Hannover 96.

Mit lediglich 26 Gegentreffern stellt die SVE hinter Tabellenführer Schalke die zweitbeste Defensive. Offensiv sorgt Tom Zimmerschied für kreative Impulse: Fünf Vorlagen in dieser Spielzeit lassen ihn bereits auf zehn Zweitliga-Assists für Elversberg kommen; nur Baris Atik (83) und Florent Muslija (61) legten häufiger auf als seine 57 Torschussvorlagen.

Zudem treffen die Saarländer gern im offenen Schlagabtausch: In den letzten sieben Auswärtspartien netzten stets beide Teams.

Kartenstatistik, frühe Tore und Leitung durch Schiedsrichter Prigan

Disziplin spielt am Freitagabend womöglich eine Schlüsselrolle: In jedem der vergangenen zehn Auswärtsspiele der SVE gab es mindestens vier Karten, und in den letzten fünf direkten Duellen sah Fürth jeweils die erste Verwarnung.

Auch frühe Treffer haben Tradition: In allen fünf jüngsten Fürther Partien fiel mindestens ein Tor vor der Pause; in 42 Prozent ihrer Heimspiele trafen sogar beide Teams schon in Halbzeit eins. Schiedsrichter Felix Prigan leitet die Begegnung.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1.