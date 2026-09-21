Basler: Keine Chance für Wagner in der Bundesliga

Mario Basler nimmt Sandro Wagner bei dessen Engagement bei Hannover 96 in die Pflicht. Für Wagner stehe viel auf dem Spiel.

Mario Basler sieht die neue Aufgabe von Sandro Wagner bei Zweitligist Hannover 96 als wegweisend für dessen weiteren Karriereweg. „Ich glaube, dass er in der Bundesliga keine Chance mehr hat, irgendwo Trainer zu werden. Er muss den Weg über die zweite Liga gehen“, sagte der SPORT1-Experte und ehemalige Nationalspieler in seinem Podcast Basler ballert.

Basler sieht den Ex-Stürmer unter einem gewissen Druck. „Jetzt kann er sich beweisen.“ Wagner finde in Hannover „eine tolle Mannschaft vor. Eine gute Mannschaft. Und aus der Mannschaft muss er was machen.“ Nach Ansicht des früheren Bayern-Stars bietet sich in Hannover für Wagner die Möglichkeit, sich erneut für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der 96-Coach übernehme eine Mannschaft mit Qualität, müsse nun aber auch entsprechende Ergebnisse liefern.

Mario Basler sieht Sandro Wagner unter Druck Mario Basler sieht Sandro Wagner unter Druck © IMAGO/Eibner

Basler sieht die Station deshalb als entscheidend für den weiteren Werdegang des 38-Jährigen. „Es ist in Deutschland vielleicht auch die letzte Chance für ihn, weil er in der Bundesliga angefangen hat. Jetzt hat er mit Hannover einen tollen Verein, einen Traditionsverein, der eigentlich Bundesliga spielen sollte. Und jetzt steht er auf dem Prüfstein und das muss er jetzt machen und das muss er zeigen. Und ich hoffe, dass er da gelernt hat aus der Geschichte Augsburg.“

Schnelles Wagner-Aus in Augsburg

Basler spielte damit auch auf Wagners kurze Zeit beim FC Augsburg an. Der Nationalspieler übernahm den Bundesligisten zur Saison 2025/26, musste seinen Posten jedoch bereits nach rund fünf Monaten wieder räumen. In 14 Pflichtspielen unter Wagner gelangen nur vier Siege bei neun Niederlagen. Unter Nachfolger Manuel Baum läuft es deutlich besser.

Für Wagner wird die Aufgabe in Hannover damit auch zur Chance, die Diskussionen um seine bisherige Trainerlaufbahn hinter sich zu lassen und sportlich neue Argumente zu liefern.

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