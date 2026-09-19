Hammer um Sandro Wagner perfekt

Hannover 96 ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden. Sandro Wagner wird die Aufgabe bei den Niedersachsen übernehmen.

Sandro Wagner hat einen neuen Job. Der 38-Jährige wird neuer Cheftrainer bei Hannover 96. Das bestätigte der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Kind am Samstag. „Wir sind durch“, sagte der 82-Jährige auf SID-Anfrage.

Bei den Niedersachsen wird Wagner die Nachfolge von Christian Titz antreten. 96 hatte sich nach einer 1:2-Niederlage in Nürnberg von Titz getrennt. Sportdirektor Jonas Boldt zog nach nur vier Punkten aus den ersten fünf Ligaspielen die Notbremse. Offiziell ist die Verkündung seitens des Zweitligisten noch nicht.

Sandro Wagner wird offenbar Cheftrainer in Hannover Sandro Wagner wird offenbar Cheftrainer in Hannover © IMAGO/kolbert-press

Sandro Wagner wurde in Augsburg freigestellt

Wagner erhält bei den Niedersachsen nach Sky-Informationen einen Vertrag bis 2028 und soll den Tabellen-15. zurück ins Rennen um den Aufstieg führen.

Wagner soll laut Sky allerdings erst am kommenden Montag erstmals das Training leiten, beim Spiel am Sonntag gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr) würde der ehemalige Bundesliga-Coach damit noch nicht an der Seitenlinie stehen.

Wagner, als Spieler unter anderem für den FC Bayern, die TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 aktiv, war nach Ende seiner aktiven Karriere ein erstes Trainer-Engagement beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching eingegangen. Es folgte eine Rolle als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann beim DFB, bis es den Ex-Stürmer nach Augsburg zog.

DEINE MEINUNG

Sandro Wagner will, sollte der Deal offiziell werden, die XXL-Länderspielpause nutzen, um Hannover 96 aus dem Tabellenkeller herauszuführen. Die Niedersachsen gastieren am 10. Oktober beim 1. FC Magdeburg.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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