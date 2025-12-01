Wagner raus! Star-Trainer beim FC Augsburg Geschichte

Reinhard Franke , Niklas Trettin , Stefan Kumberger 01.12.2025 • 16:36 Uhr Die Zeit von Sandro Wagner beim FC Augsburg ist nach nur wenigen Monaten schon wieder vorbei. Als Reaktion auf die anhaltende sportliche Krise haben sich der Trainer und der Klub in beiderseitigem Einvernehmen getrennt.

Aus und vorbei! Sandro Wagner ist nicht mehr Trainer des FC Augsburg. Das gab der Verein am Montag bekannt. Schon zuvor berichteten verschiedene Medien davon, darunter auch SPORT1.

„Der FC Augsburg und Sandro Wagner haben sich im gegenseitigen Einvernehmen dazu entschieden, den Vertrag aufzulösen. Diese Entscheidung ist das Ergebnis offener Gespräche von Geschäftsführer Michael Ströll, Sportdirektor Benni Weber und Sandro Wagner. Mit Wagner verlässt auch sein Trainerteam den Verein“, teilten die Augsburger in der Mitteilung mit.

So begründet Augsburg das Wagner-Aus

„Ich habe die Aufgabe beim FCA immer mit großer Energie und Leidenschaft ausgeübt. Wir wollten gemeinsam viel verändern, leider ist uns das in der kurzen Zeit nicht wie erhofft gelungen. Für die immer vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen möchte ich mich bedanken. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste“, reagierte Wagner.

Geschäftsführer Ströll meinte: „Wir möchten uns bei Sandro und seinem Team für die geleistete Arbeit und den leidenschaftlichen Einsatz für unseren FCA bedanken. In den Gesprächen nach dem Spiel in Hoffenheim haben wir festgestellt, dass der Glaube und die Überzeugung fehlen, in der aktuellen Konstellation den Turnaround zu schaffen."

FCA will Stabilität

Er fügte hinzu: „Für uns steht bei jeder Entscheidung, die wir treffen, immer das Wohl des FCA im Zentrum und deswegen sind wir zu diesem Entschluss gekommen."

Sportdirektor Benni Weber ergänzte: „Sandro hat in den vergangenen Monaten wichtige Prozesse angestoßen und mit großem Engagement für den FCA gearbeitet, dafür danken wir ihm. Wir sind als Club von unserem eingeschlagenen Weg überzeugt und werden diesen weiterverfolgen. Nun gilt es in den kommenden Spielen Stabilität zu bekommen und zu punkten.“

Baum übernimmt bis zum Winter

Bis zur Winterpause übernimmt Manuel Baum interimsmäßig das Team. Der 46-Jährige hatte den FCA bereits von Dezember 2016 bis April 2019 trainiert. Seit Juni 2025 ist er als Leiter Entwicklung & Fußballinnovation zurück im Verein.

Bis zum Jahreswechsel stehen noch drei Partien auf dem Plan: Nach dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, steht die Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt an. Zum Abschluss gastiert Werder Bremen bei den Fuggerstädtern.

Wagner fährt nur vier Siege ein

Wagner hatte den Trainerposten in Augsburg erst im Sommer übernommen. Seine bisherige Bilanz fällt allerdings dürftig aus: Nach 14 Pflichtspielen stehen vier Siege, ein Unentschieden sowie neun Niederlagen zu Buche. In der Tabelle liegen die Fuggerstädter auf Rang 14 – knapp vor der Abstiegszone.

Am vergangenen Wochenende hatte der FCA mit 0:3 gegen die TSG Hoffenheim verloren. „Sowas wie die erste Halbzeit geht nicht, das können wir nicht akzeptieren. Wenn du als FCA in einer ersten Halbzeit den Sieg nicht so willst wie die TSG, das kann nicht sein“, ärgerte sich Wagner im Anschluss. Alle drei Gegentreffer fielen vor der Pause.