Sandro Wagner? „Finde ich eine mutige Entscheidung“

Wagner? "Vielleicht wollte er in Augsburg zu viel"

Marcell Jansen ist ein früherer Weggefährte von Sandro Wagner. Beide spielten zusammen für den FC Bayern. Der Ex-Profi äußert sich zu Wagners neuem Job beim Zweitligisten Hannover 96.

Was gelingt Sandro Wagner als neuer Trainer von Zweitligist Hannover 96? Sein früherer Weggefährte Marcell Jansen traut ihm einiges zu. In der Sendung 45 – Die Fußball-Halbzeit auf SPORT1 äußerte sich der Ex-Profi, der zusammen mit Wagner beim FC Bayern spielte, zum neuen Job des 38-Jährigen.

„Er war auch schon vor Augsburg Trainer und hat da schon richtig gute Sachen gemacht. Dann kam die Station Augsburg…“, begann Jansen und berichtete, dass er den neuen 96-Coach vor nicht allzu langer Zeit auf Mallorca getroffen habe.

Marcell Jansen spielte bei Bayern gemeinsam mit Sandro Wagner Marcell Jansen spielte bei Bayern gemeinsam mit Sandro Wagner © IMAGO/MIS

„In Augsburg wollte er vielleicht zu viel“

„Er machte auf mich einen sehr reflektierten Eindruck in der Aufarbeitung: Was für ihn besser werden darf, wo er vielleicht auch Fehler gemacht hat, woraus er lernt. Ich finde, das ist eine sehr mutige Entscheidung“, erklärte Jansen.

Er betonte zugleich, dass es wichtig sei, dass Wagner nach seiner schnellen Entlassung in Augsburg selbstkritisch mit sich umgehen würde. „Bei der ersten Station in Augsburg wollte er vielleicht zu viel und wenn er daraus gelernt hat, diesen Mut beibehält und das dann auf die Mannschaft übertragen kann, dann kann das sicherlich richtig gut werden mit Sandro Wagner und Hannover 96“, meinte Jansen abschließend.

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