Cottbus verspielt Führung gegen St. Pauli

Energie Cottbus kann das 1:0 gegen St. Pauli nicht über die Zeit bringen. Der Bundesliga-Absteiger steht dennoch nach sechs Zweitliga-Spieltagen bei nur einem Sieg.

Trotz langer Unterzahl hat der FC St. Pauli einen bitteren Dämpfer in der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Beim Aufsteiger Energie Cottbus rettete der Erstliga-Absteiger am Sonntag nach Rückstand noch ein 1:1 (0:1). Dennoch stehen die Kiezkicker von Trainer Marcel Rapp nach sechs Spieltagen bei gerade einmal einem Sieg und insgesamt sieben Punkten.

Der eingewechselte Martijn Kaars (80.) sicherte St. Pauli mit seinem Tor im zweiten Durchgang den Punktgewinn, Justin Butler (37.) traf für Cottbus. Zuvor hatte Pauli-Verteidiger Tomoya Ando (21.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen, nur vier Minuten nach seiner ersten Verwarnung. Die Lausitzer sind derweil drei Partien in Serie ohne Niederlage, haben in der Tabelle jedoch nur einen Zähler Vorsprung auf die Hamburger.

Schnelle Ampelkarte für Ando

Nach einem belebten Anfang beider Teams ohne Großchancen schaffte Ando Fakten. Innerhalb von fünf Minuten holte sich der Japaner den Platzverweis ab – und spielte Cottbus damit in die Karten. Die Gastgeber drückten, Moritz Hannemann (31.) scheiterte an Torwart Ben Voll. Die Hamburger kamen nur noch vereinzelt über Konter in die gegnerische Hälfte, doch Butler versetzte ihnen per Drehschuss von der Strafraumgrenze den nächsten Nackenschlag.

Nach der Pause investierte St. Pauli mehr, zeigte sich mutiger, doch wirklich zwingende Möglichkeiten kreierten die Gäste nicht. Cottbus verwaltete die Führung, ging nicht mehr das letzte Risiko ein. Energie-Rechtsverteidiger Henry Rorig (69.) war aber nach einem Ballgewinn plötzlich frei durch, Voll parierte dessen Schuss in höchster Not. Rund zehn Minuten später köpfte Kaars eine Flanke von Ricky-Jade Jones zum Ausgleich ein.

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