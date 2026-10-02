Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den FC St. Pauli. Der Anstoß ist um 18.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SV Darmstadt 98 hat gegen den FC St. Pauli in diesem Jahrtausend bereits zehn Pflichtspiele gewonnen – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten häufiger. Heute Abend empfängt Darmstadt die Kiezkicker um 18.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor zum Duell in der 2. Bundesliga, Schiedsrichter ist Timo Gansloweit.

2. Bundesliga heute live: Darmstadt – St. Pauli im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die Lilien kassierten in den ersten acht Saisonspielen bereits fünf Niederlagen und stellen mit 18 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Ihre sieben Punkte holte Darmstadt ausschließlich vor heimischem Publikum, nachdem zuletzt zwei Heimsiege in Folge gelungen waren. Nach zuvor sechs Heimspielen ohne Sieg zwischen März und August hat sich die Bilanz am Böllenfalltor damit zuletzt verbessert.

FC St. Pauli reist mit stabiler Bilanz an

Der FC St. Pauli verlor nur eine seiner ersten acht Partien, sammelte elf Punkte und steht damit auf Rang sieben. Auswärts starteten die Kiezkicker mit vier Unentschieden in den ersten vier Spielen – eine Serie, die dem Verein in der eingleisigen 2. Liga zuvor nur im Herbst 2015 gelungen war. Abdoulie Ceesay traf am vergangenen Spieltag zum vierten Mal in dieser Zweitliga-Saison.

SV Darmstadt 98 gewann die meisten direkten Duelle

Von den vergangenen 15 Pflichtspielduellen mit dem FC St. Pauli entschied der SV Darmstadt 98 zehn für sich, dazu kommen zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Zu Hause verloren die Lilien nur eines von zwölf Spielen gegen St. Pauli, allerdings endete das jüngste Zweitliga-Duell im Merck-Stadion am Böllenfalltor mit einer 0:3-Niederlage. Der FC St. Pauli traf in dieser Saison bislang in jeder seiner acht Ligapartien, während Darmstadt bereits viermal ohne eigenen Treffer blieb.

Wird SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird D98 gegen STP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SV Darmstadt 98 gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.