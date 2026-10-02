2. Bundesliga heute: Dresden – Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Dynamo Dresden empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit 13 Punkten aus den ersten sieben Spielen reist der 1. FC Magdeburg heute Nachmittag zu Dynamo Dresden. Die Partie in der 2. Bundesliga wird um 13.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion angepfiffen, Schiedsrichter ist Robin Braun.

Dresden – Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

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: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Sportlich stehen für Dresden nach sieben Zweitliga-Partien fünf Punkte zu Buche, zudem kassierte die Mannschaft bereits 15 Gegentore. Damit stellt Dynamo derzeit die zweitschwächste Defensive der Liga.

1. FC Magdeburg zuletzt defensiv stabil

Der 1. FC Magdeburg hat sich nach sieben Spieltagen eine deutlich bessere Ausgangsposition erarbeitet als in der vergangenen Saison, als die Marke von 13 Punkten erst nach 15 Partien erreicht worden war. An den vergangenen sechs Spieltagen kassierte Magdeburg ligaweit die wenigsten Gegentore, nur drei Treffer, und hielt bereits viermal die Null. Emmanuel Iyoha traf zuletzt erstmals in drei Zweitliga-Spielen in Folge und kommt in dieser Saison auf fünf Tore.

SG Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den Heimsieg gegen Magdeburg

Magdeburg gewann nur eines der vergangenen neun Pflichtspiele gegen Dynamo Dresden, setzte sich allerdings beim jüngsten Gastspiel im Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:1 durch. In der 2. Bundesliga gab es in diesem Duell bislang keinen Heimsieg: Beide Teams feierten jeweils einen Auswärtssieg, hinzu kommen zwei Unentschieden.

Wird SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGD gegen FCM im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SG Dynamo Dresden gegen 1. FC Magdeburg im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.