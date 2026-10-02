2. Bundesliga heute: Lautern – Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern empfängt den VfL Bochum 1848 heute Nachmittag um 13.00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion zum Duell in der 2. Bundesliga.

Die Pfälzer gehen mit einer stabilen Defensive in die Partie: Nach sieben Ligaspielen stehen erst vier Gegentore zu Buche. Schiedsrichter der Begegnung ist Wolfgang Haslberger.

Lautern – Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Der 1. FC Kaiserslautern ist in dieser Saison nach drei Heimspielen noch ungeschlagen und kassierte dabei kein Gegentor. Saisonübergreifend verlor der FCK nur eines seiner vergangenen neun Zweitliga-Spiele, blieb in sieben dieser Begegnungen ohne Gegentreffer und feierte seit Beginn der Vorsaison gemeinsam mit dem FC Schalke 04 ligaweit die meisten Heimsiege. Für Torsten Lieberknecht steht zudem der 500. Zweitliga-Einsatz als Spieler und Trainer unmittelbar bevor.

VfL Bochum 1848 mit sieben Punkten aus sieben Spielen

Der VfL Bochum 1848 hat aus den ersten sieben Saisonspielen sieben Punkte geholt und rangiert damit unter den Mannschaften mit einem schwierigen Start. Unter Uwe Rösler verlor Bochum die vergangenen beiden Zweitliga-Partien; drei Niederlagen in Folge gab es für den VfL unter ihm bislang nicht. Defensiv zählt der Klub mit sieben Gegentoren dennoch neben dem 1. FC Kaiserslautern zu den beiden besten Teams der Liga.

1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848: Bilanz im Fritz-Walter-Stadion

Der 1. FC Kaiserslautern verlor zwei der vergangenen drei Zweitliga-Duelle mit dem VfL Bochum 1848, nachdem der FCK in den ersten elf Vergleichen dieser Spielklasse nur eine Niederlage hinnehmen musste. Im Fritz-Walter-Stadion spricht die Bilanz jedoch für die Gastgeber: Von sieben Zweitliga-Heimspielen gegen Bochum verlor Kaiserslautern nur eines, im März 2016 mit 0:2. Die weiteren sechs Duelle endeten mit zwei Siegen des FCK und vier Unentschieden.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FC Kaiserslautern gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.