Braunschweig ringt Kiel nach schwerem Patzer nieder

Ein missglückter Rückpass wird Holstein Kiel zum Verhängnis. Eintracht Braunschweig wiederum feiert den ersten Heimsieg.

Eintracht Braunschweig ist mit Schwung aus der langen Länderspielpause gekommen. Die Niedersachsen gewannen am siebten Spieltag der 2. Bundesliga das Kellerduell gegen Holstein Kiel mit 1:0 (1:0) und verschafften sich mit dem zweiten Saisonsieg etwas Luft.

Jan Urbich (11.) traf für das Team von Trainer Lars Kornetka, das nach dem furiosen 6:1-Auftaktsieg beim 1. FC Magdeburg fünfmal in Folge nicht gewonnen hatte. Mit sieben Punkten liegt der deutsche Meister von 1967 nun im Tabellenmittelfeld, Kiel mit seinen vier Zählern könnte im Verlauf des Spieltags noch auf den letzten Platz rutschen.

Urbich lässt Braunschweig gegen Kiel jubeln

Bei Dauerregen erwischte die Eintracht einen starken Start, Urbich ließ die Heimfans nach nicht mal drei Minuten jubeln, doch der Angreifer stand vor seinem Treffer minimal im Abseits.

Aber nur wenig später war die 22 Jahre alte Leihgabe von Borussia Mönchengladbach bei einem völlig verunglückten Rückpass von Kiels Innenverteidiger Ivan Nekic zur Stelle. Urbich umkurvte Holstein-Keeper Timon Weiner und traf auf spitzem Winkel zur Führung.

Nekic wiederum sendete mit einem Kopfball nach einer halben Stunde das erste offensive Lebenszeichen der Kieler, die nach dem Seitenwechsel den Druck weiter erhöhten. Braunschweig ließ aber im eigenen Strafraum dem Gegner, der noch auf den ersten Saisonsieg wartet, nur wenig Raum.