Nürnbergs Mohamed Alì Zoma verletzt sich offenbar schwerer. Der Stürmer von Miroslav Klose verlässt den Platz unter Tränen.

Verletzungssorgen um Nürnberg-Stürmer Mohamed Alì Zoma: Der 22-Jährige hat beim Liga-Unentschieden (1:1) bei Energie Cottbus den Platz unter Schmerzen und auf einer Trage verlassen müssen (33.).

Vorausgegangen war ein Zweikampf mit Cottbus-Rechtsverteidiger Henry Rorig in der Anfangsphase der Partie, infolge dessen Zoma unschön auf der linken Schulter landete (6.).

Mohamed Alì Zoma (l.) muss den Platz verlassen Mohamed Alì Zoma (l.) muss den Platz verlassen © IMAGO/Zink

Der 22-Jährige wurde behandelt, spielte aber zunächst weiter. Rund 25 Minuten später war dann endgültig Schluss: Zoma wurde erneut lange auf dem Rasen behandelt, ehe die Sanitäter eine Trage brachten. Zoma verzichtete aber auf die Hilfe und legte den Weg unter Tränen zu Fuß zurück. Dabei bekam er warmen Applaus der Cottbuser Heimfans, was den italienischen Nationalspieler sichtlich rührte. Für ihn kam William Boving in die Partie.

Zoma entzückt Klose

Zoma war im Sommer 2025 vom italienischen Klub UC AlbinoLeffe zum Klub von Trainer Miroslav Klose gewechselt. In seiner ersten Saison kam er auf 14 Tore und fünf Vorlagen in Liga zwei. In der laufenden Saison schoss er die Nürnberger mit sieben Toren in acht Spielen auf Platz zwei.

Der Stürmer mit ivorischen Wurzeln hatte im vergangenen September sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft gefeiert.

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