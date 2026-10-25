Bei den 96ern läuft es auch unter dem neuen Coach Sandro Wagner überhaupt nicht. Im Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig setzt es die nächste empfindliche Niederlage.

Hannover 96 findet auch nach der Verpflichtung von Sandro Wagner einfach nicht aus der Krise. Die Hannoveraner verloren am Sonntag auch das Niedersachsenderby bei Eintracht Braunschweig mit 0:2 (0:1) und fielen mit nur zwei Siegen aus neun Spielen auf 16 der 2. Bundesliga zurück.

„Das war ein Schlag in den Nacken – für den kompletten Klub“, sagte Jonas Boldt, Geschäftsführer Sport bei Hannover, bei Sky. Und was die Erwartungshaltung an Wagner angeht? „Dass er genau so weiter arbeitet, wie er es getan hat. Ich beobachte ja die tägliche Arbeit. Die Jungs packen an. Wir haben dieses Thema nicht erst seit Wochen. Der Klub hat seit März sehr wenige Spiele gewonnen, stand teilweise ohne Führung da. Dort müssen wir anpacken“, meinte Boldt.

Sandro Wagner verlor mit Hannover 96 das Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig Sandro Wagner verlor mit Hannover 96 das Niedersachsen-Derby bei Eintracht Braunschweig © IMAGO/Beautiful Sports

Wagner wartet nach drei Partien weiter auf den erlösenden ersten Sieg als neuer Trainer. In der Nachspielzeit wurde die Begegnung für mehrere Minuten nach Unruhen auf den Rängen unterbrochen. „Das ist völlig unnötig“, verurteile Boldt die Aktion: „Es ist wichtig, dass wir uns nicht auseinanderdividieren.“

Seltener Derby-Erfolg für Braunschweig

Max Marie (17.) und Yann Sturm (90.+2) trafen für die Eintracht, die dank des Prestigeerfolgs auf Rang zehn sprang. Von den vergangenen zwölf Derbys hatten die Braunschweiger zuvor lediglich zwei gewonnen.

Hannover, in der vergangenen Saison noch knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, war die Verunsicherung von Beginn an anzusehen. Dabei hatte Wagner, der seit September als 96-Coach im Amt ist, vor der Partie versichert, „alle“ im Team seien bereit für das Derby. Bei Maries Treffer sah Torhüter Leo Weinkauf überhaupt nicht gut aus – er ließ einen eigentlich ungefährlichen Ball vor die Füße des gegnerischen Angreifers prallen.

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Sorgen um Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann

In der zweiten Hälfte fing sich Hannover. Kapitän Stefan Teitur Thordarson hatte gleich mehrere Gelegenheiten, doch Eintracht-Keeper Ron-Thorben Hoffmann war auf dem Posten. In der 66. Minute musste der Torwart jedoch nach einem heftigen Kopftreffer verletzt das Feld verlassen.

In der Schlussphase wurde das Hochrisikospiel unterbrochen, da Hannover-Fans mit pyrotechnischen Gegenständen in Richtung des Spielfelds warfen. Es flogen auch vereinzelte Raketen aus dem Block der Gäste in Richtung der Braunschweiger Fans. Nach einer Löschaktion der Feuerwehr wurde die Partie von Schiedsrichter Tobias Reichel nach einigen Minuten fortgesetzt.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)