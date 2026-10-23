Wagner vor erstem Derby: „Alle sind bereit“

Nicht nur sportlich steckt das Duell der beiden Erzrivalen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig voller Brisanz.

Trainer Sandro Wagner (38) von Hannover 96 geht voller Zuversicht in sein erstes Derby gegen den Erzrivalen Eintracht Braunschweig. „Wir, ich, die Mannschaft – alle sind bereit“, sagte Wagner mit Blick auf die Partie am Sonntag bei den Löwen (13.30 Uhr/Sky). Natürlich sei die Partie etwas Besonderes, so Wagner: „Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und sage, das ist ein ganz normales Spiel, dann denken die Leute bei uns, ob er noch ganz knusprig ist.“

Hannover hat nur zwei der vergangenen zwölf Derbys verloren (sechs Siege) und letzte Saison beide Duelle zu null gewonnen (1:0, 3:0) – diese Serie soll möglichst auch unter Wagner anhalten. „Ich erwarte sehr viel Energie von der Mannschaft, sehr, sehr, sehr, sehr viel Arbeit“, sagte Wagner: „Wir arbeiten alle für ein Highlight am Wochenende, und dementsprechend muss man das auch sehen – dass es ein Highlight ist.“

Mit einem Sieg könnte der Tabellen-15. aus Braunschweig in der Tabelle an Hannover vorbeiziehen. „Es ist ein Derby mit einer extremen Stimmung im Umfeld. Es ist aber wichtig, dass wir diese Energie in die richtige Bahn lenken, dass es einen powervollen Auftritt von uns gibt, dass wir in allen Bereichen Energie auf den Platz laden“, sagte Löwen-Trainer Lars Kornetka.

Auch für die Polizei ist das Derby eine besondere Partie. Mehrere Hundert Beamtinnen und Beamte sollen die verfeindeten Fanlager trennen, dazu wird die Lage rund ums Eintracht-Stadion auch aus der Luft mit Drohnen überwacht.