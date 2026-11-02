Der Fußball-Zweitligist bindet auch Co-Trainer Ferydoon Zandi über den Sommer hinaus. Die Verlängerungen gelten unabhängig von der Ligazugehörigkeit.

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Cheftrainer Timo Schultz vorzeitig verlängert. Wie die Lila-Weißen am Dienstagabend im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung bekannt gaben, bleibt der Coach dem Aufsteiger über den kommenden Sommer hinaus erhalten. Die Vereinbarung gilt unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der kommenden Saison. Angaben zur genauen Vertragslaufzeit machte der VfL nicht.

„Ich fühle mich beim VfL unglaublich wohl, habe großes Vertrauen in die Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, und sehe noch weiteres Potenzial in diesem Klub“, sagte Schultz: „Wir haben gemeinsam schon einiges erreicht, aber wir haben auch noch viel vor.“

Schultz und dessen Assistent Ferydoon Zandi, dessen Vertrag ebenfalls verlängert wurde, arbeiten seit Sommer 2025 für den VfL und führten den Klub auf Anhieb zur Drittliga-Meisterschaft.