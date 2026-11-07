Walter vor dem Aus? Kiel wieder Letzter

Holstein kassiert die erste Heimniederlage der Saison.

Die Sorgen beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel werden immer größer. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter unterlag Arminia Bielefeld 1:2 (0:1) und rutschte durch die erste Heimniederlage der Saison auf den letzten Platz ab.

Dem Kieler Hiroki Sekine unterlief zunächst ein Eigentor (14.), dann glich der Japaner aus (76.). Isaiah Young (80.) sorgte aber für den Sieg der Gäste, die nun vier ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen haben.

Kiel mit Walter wieder Letzter

Kiel übernahm sofort die Spielkontrolle, tat sich gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste aber schwer. Die Ostwestfalen lauerten hingegen auf Umschaltmomente und nutzten ihre erste Chance unter Mithilfe der Kieler zur Führung. Sekine grätschte eine Hereingabe von Arne Sicker ins eigene Tor. Die Gastgeber blieben auch nach dem Rückstand dominant, doch bis zur Pause reichte es nur für einen wegen Foulspiels aberkannten Treffer von Phil Harres (26.).

Kiel fand auch nach dem Wechsel zunächst kein Mittel, so bot sich Bielefeld die große Chance zur Entscheidung. Joel Grodowski scheiterte mit einem Foulelfmeter an Timon Weiner (59.). Der Torhüter der Kieler war auch gegen Benjamin Boakye zur Stelle (74.). Sekine glich per Kopf aus, aber Joker Young brachte die Arminia erneut in Front.

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