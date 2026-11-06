Nach dem Aus von Jonas Boldt sucht Hannover 96 intensiv nach einem Nachfolger. Zu den Kandidaten soll auch Ex-Nationalspieler Marko Marin gehören.

Hannover 96 ist auf der Suche nach einem neuen Sportchef. Jonas Boldt wurde beim kriselnden Zweitliga-Klub vor gut einer Woche von seinen Aufgaben entbunden. Wer seinen Posten als Geschäftsführer Sport übernimmt, ist noch offen, eine Spur könnte jedoch nach Serbien führen.

Nach Informationen von Sky gehört Marko Marin zum engeren Favoritenkreis für die Boldt-Nachfolge. Der 37-Jährige ist derzeit Technischer Direktor bei Roter Stern Belgrad, wo er bereits als Spieler aktiv war. Nach seinem Karriereende 2022 heuerte er beim Klub aus der serbischen Hauptstadt an und erarbeitete sich seitdem einen guten Ruf.

Marko Marin gehört zu den Kandidaten für die Nachfolge von Jonas Boldt bei Hannover 96 Marko Marin gehört zu den Kandidaten für die Nachfolge von Jonas Boldt bei Hannover 96 © IMAGO/Starsport

Der ehemalige deutsche Nationalspieler soll einer von drei Kandidaten sein, die Hannover für die Rolle als Geschäftsführer Sport genauer im Blick hat. Wer neben Marin dazugehört, ist allerdings nicht öffentlich bekannt. Hannovers Aufsichtsratsvorsitzender Martin Kind soll eine hohe Meinung von Marin haben.

Hannover sucht Stabilität nach schwachem Saisonstart

Marin arbeitet in Belgrad unter anderem in der Kaderplanung und fungiert darüber hinaus als Bindeglied zur Nachwuchsabteilung. Bei den Niedersachsen würden große Aufgaben auf ihn warten. Nach dem schwachen Start in der Liga gilt es für den Verein, sich sportlich neu zu strukturieren und die Saison gemeinsam mit Cheftrainer Sandro Wagner wieder geradezubiegen.

Hannover steht nach zehn Spieltagen in der zweiten Liga nur auf Rang zwölf der Tabelle. Am vergangenen Wochenende feierte Wagner seinen ersten Sieg seit Amtsantritt, zuvor hatten die 96er sogar den Relegationsplatz belegt. Im DFB-Pokal scheiterten sie in der zweiten Runde am 1. FC Kaiserslautern. Im vergangenen Jahr hatten sie die Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga dramatisch am letzten Spieltag verpasst.

Marin spielte in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen. Später war er unter anderem für Sevilla und Chelsea tätig.

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