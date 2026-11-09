Offiziell: Holstein Kiel trennt sich von Walter

Nach nur einem Sieg aus elf Spielen zieht der Tabellenletzte der 2. Bundesliga die Konsequenzen.

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auf seine sportliche Krise reagiert und sich von Trainer Tim Walter getrennt. Dies gab der Tabellenletzte am Montagabend bekannt. Mit dem 51-Jährigen müssen seine Assistenten Michael Wimmer und Julian Hübner gehen.

Einen Nachfolger für Walter benannten die Kieler noch nicht, als Topfavorit wird der Ex-Bielefelder Mitch Kniat gehandelt. Nach der Länderspielpause wartet am 21. November die schwere Auswärtsaufgabe beim VfL Wolfsburg.

„Nach einem Drittel der Saison haben die nackten Zahlen schon eine gewisse Aussagekraft: Acht Punkte, Tabellenplatz 18 und nur ein Zweitliga-Sieg sind alarmierende Zahlen und ohne Frage ein für uns alle unbefriedigender Saisonstart“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. „Trotz teilweise ansprechender Auftritte sehen wir eine stagnierende Entwicklung und sind nicht mehr davon überzeugt, in der bestehenden Konstellation die notwendige Stabilität und Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen.“ Durch einen „frischen Impuls“ solle „das Minimalziel Klassenerhalt“ erreicht werden.

Walter, zuvor Chefcoach beim VfB Stuttgart, beim Hamburger SV sowie bei Hull City, hatte Kiel Ende Februar zum zweiten Mal in seiner Karriere übernommen und war immer mehr unter Druck geraten. „Ich brauche kein Hellseher zu sein, dass die Lage schlecht ist“, sagte Walter nach dem 1:2 am Samstag gegen Bielefeld: „Wir könnten sehr viel mehr Punkte haben, aber so ist das einfach schlecht. Das muss man knallhart sagen“.