Die Magdeburger sammeln wichtige Punkte im Aufstiegsrennen und robben auf den Relegationsrang vor.

Der 1. FC Magdeburg mischt weiter kräftig im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander setzte sich bei Arminia Bielefeld am Freitagabend mit 2:1 (2:0) durch und kletterte mit 23 Punkten zum Auftakt des 12. Spieltags vorerst auf Relegationsrang drei.

Felipe Chavez (12.) und Emmanuel Iyoha (45.+1.) trafen für die effizienten Magdeburger, die seit nunmehr vier Spielen in Folge ungeschlagen sind. Henri Koudossou (62.) erzielte das Tor für die Bielefelder, die sich mit 17 Zählern in der oberen Tabellenhälfte halten.

2. Bundesliga: FCM beißt sich vorne fest

Nachdem vor allem Bielefeld in den ersten Minuten Druck gemacht hatte, schlug Magdeburg durch Chavez gleich mit der ersten Chance zu. Die Gastgeber benötigten etwas Zeit, um sich zu fangen. Marius Wörl (22.) und Joel Grodowski (24.) vergaben vielversprechende Möglichkeiten zum Ausgleich.

Im Anschluss war Bielefeld die aktivere Mannschaft, doch die Gäste zeigten sich erneut effizient. Für eine Schrecksekunde sorgte in der zweiten Halbzeit Bielefeld-Keeper Jonas Kersken, der nach einem heftigen Zusammenprall mit Mateusz Zukowski minutenlang behandelt werden musste. Sichtlich benommen, aber ohne Trage, verließ der Torhüter wenig später das Feld. Für ihn kam Leo Oppermann (61.). Nach dem Anschlusstreffer durch Koudossou schöpfte Bielefeld in der Schlussphase wieder Hoffnung.

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