Traumtor von Zukowski: Magdeburg bezwingt St. Pauli

Der Europapokalsieger von 1974 hält mit der Spitzengruppe der 2. Liga Schritt und feiert einen deutlichen Heimsieg.

Der 1. FC Magdeburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Aufstiegsränge gehalten. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander besiegte am Sonntag den Erstliga-Absteiger FC St. Pauli mit 4:1 (1:0). Mit 20 Punkten steht der Europapokalsieger von 1974 nur einen Zähler hinter dem 1. FC Kaiserslautern, der Relegationsrang drei belegt.

Mittelstürmer Mateusz Zukowski (27.) mit einem Traumtor, Anselmo García MacNulty (48.), Herbert Bockhorn (89.) und Roko Simic (90.+1) schossen die Magdeburger zum Erfolg. In den vergangenen sieben Spielen setzte es für das Sander-Team lediglich eine Niederlage. Eric Smith (58.) traf für die Hamburger, bei denen Louis Oppie (82.) in der Schlussphase wegen groben Foulspiels die Rote Karte sah.

2. Bundesliga: Magdeburg beißt sich in Spitzengruppe fest

In einer intensiven Anfangsphase zeigten sich die Gäste mutig, kamen jedoch nur zu einigen Halbchancen. Die Defensivreihen standen lange sicher, ehe Magdeburg das Tempo erhöhte. Der durchgestartete Pierre Nadjombe (26.) zwang Pauli-Keeper Ben Voll zu einer Glanzparade, ehe Magdeburg die folgende Ecke nutzte. Nach kurzer Ausführung drosch Zukowski den Ball aus 20 Metern unhaltbar ins Netz.

Nach der Pause legten die Gastgeber direkt nach. Zunächst prüfte Emmanuel Iyoha (47.) nach einem Konter den aufmerksamen Voll. Infolge des anschließenden Eckballs fand Felipe Chávez den eingelaufenen MacNulty, der den Ball ins Tor grätschte. Nach dieser Drangphase verkürzte plötzlich Smith per Kopf, ebenfalls nach einer Ecke. Kurz vor dem Ende flog Oppie vom Platz, nachdem er Iyoha mit der offenen Sohle getroffen hatte. Dann machten die eingewechselten Bockhorn und Simic alles klar.

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