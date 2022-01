DFB: Kandidat Neuendorf fordert "deutliche atmosphärische Veränderungen"

Amateurvertreter Neuendorf wird am 11. März auf dem DFB-Bundestag gegen den amtierenden Co-Interimspräsidenten Peter Peters (59) antreten. Das Amt des Präsidenten sei "eine wunderbare Aufgabe und eine große Chance, Dinge zu verändern und in die richtige Richtung zu bewegen", sagte Neuendorf und kündigte an: "Der Fußball muss wieder in den Mittelpunkt rücken."