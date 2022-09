Popp: „Ein, zwei Plätze an die Frauen abgeben“

Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp hat erneut unzureichende Bedingungen in der Frauen-Bundesliga beanstandet und die großen Fußballvereine in die Pflicht genommen. „Es gibt Teams, die drei Stunden vor einer Einheit nicht wissen, auf welchem Platz oder in welchem Ortsteil sie trainieren, die keinen festangestellten Physiotherapeuten haben oder bei denen die Mädels ihre Trainingskleidung selbst waschen müssen“, sagte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg im Interview mit Eurosport.de.