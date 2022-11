Bundesliga Spieltag: Vorschau auf 13. Spieltag - Endet Schalkes Horrorserie?

Theoretisch kann der SC, der nur eins der letzten zehn Ligaspiele verlor, am Sonntag auf einen der ersten beiden Plätze vorstoßen, was ein Novum nach 13 Spieltagen wäre. Bedingung wäre ein Heimsieg gegen Köln, was in sechs der letzten acht Fälle gelang. Nicht aber im Vorjahr (1:1), in Köln wurde gar verloren (0:1).