Neid sieht Frauenfußball auf gutem Weg

Frankfurt am Main (SID) - Die frühere Bundestrainerin Silvia Neid sieht den Frauenfußball in Deutschland als Folge der erfolgreichen EM-Auftritts der Nationalmannschaft im vergangenen Jahr auf einem guten Weg. "Das Thema Frauen im Fußball hat nach der EM eine ganz andere Sichtbarkeit in allen Bereichen erhalten. Auch auf der gesellschaftlichen Ebene", sagte Neid dem kicker: "Die Entwicklung geht jetzt weiter. Und hoffentlich noch weiter. Die Akzeptanz ist gestiegen."