Frauenfußball: Nachhaltige Zuschauerentwicklung in Europa

Die europäischen Topligen im Frauenfußball verzeichnen eine rasante Zuschauerentwicklung. Vor allem in den Ligen in Deutschland, England, Frankreich und Schweden, die bei der Europameisterschaft 2022 das Halbfinale erreicht hatten, werden nach der ersten Saisonhälfte Rekordzahlen vermeldet.

Der Trend ist nachhaltig, das zeigt eine Analyse der internationalen Sportmarketingagentur Two Circles.

Im Vergleich zur Vorsaison stieg die Anzahl an Fans in den Ligen um durchschnittlich 182 Prozent. Besonders groß ist die neu entfachte Euphorie in der Bundesliga und der Premier League in England, den beiden Ligen der EM-Finalistinnen.

Bestmarken in England und Deutschland

In der Bundesliga wurde bereits am 7. Spieltag die Zahl an Fans der gesamten Vorsaison übertroffen, bislang verzeichnet die Liga einen Anstieg von 261 Prozent. In England wurde die Zahl an Gesamtzuschauern bereits nach 40 Partien geknackt.

Die Schlüssel für diese Zahlen seien laut der Studie vor allem sogenannte „Highlightspiele“.