Sorge um öffentliche Sicherheit bei Conference-Leage-Finale

Die italienischen Behörden befürchten beim Conference-League-Finale zwischen dem AC Florenz und West Ham United in Prag Probleme für die öffentliche Sicherheit. Rund 4500 Fans der Fiorentina reisen zur Partie am kommenden Mittwoch (7.6.) nach Tschechien an, 3500 davon allerdings laut Polizeiangaben ohne Eintrittskarte.