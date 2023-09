Conference League: Frankfurt erwischt attraktive Gegner

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in der Conference League eine attraktive Gruppe erwischt. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller trifft in Gruppe G auf PAOK Saloniki, HJK Helsinki und den FC Aberdeen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Frankfurt hatte sich am Donnerstagabend durch ein 2:0 im Play-off-Rückspiel gegen den bulgarischen Außenseiter Lewski Sofia für die Gruppenphase qualifiziert. Vorjahressieger West Ham United spielt in der Europa League.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Europa League (15. und 22. Februar). Das Finale steigt am 29. Mai in Athen (Griechenland).